В Бобруйске продолжается реализация проекта «Градус жизни 100+»

16 февраля 2023 года в рамках Единого дня здоровья и реализации информационно-просветительского профилактического проекта «Градус жизни 100+» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района прошла встреча с работниками здравоохранения, направленная на сбережение женского здоровья. Тема беседы – «День профилактики инфекций, передаваемых половым путем». Медицинские работники рассказали людям старшего возраста о наиболее распространенных возрастных и хронических заболеваниях, методах их диагностики, лечения и профилактики. Каждый присутствующий имел возможность обратиться за консультацией по интересующим вопросам, а также для бесплатного анонимного обследования на ИППП в учреждениях здравоохранения. ТЦСОН благодарит за оказанную помощь в организации данного мероприятия куратора проекта, врача по медицинской профилактике УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Потапенко Л.И., а также врачей: дерматовенеролога УЗ «Бобруйская центральная больница» Канодо С.М., акушер-гинеколога женской консультации №3 Пакалайте С.Ф., онколога УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» Рабкевича Е.А.