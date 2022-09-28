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Профилактика

В Бобруйске продолжается профилактическая работа по недопущению пожаров в жилом фонде

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В Бобруйске продолжается профилактическая работа по недопущению пожаров в жилом фонде

Профилактическая работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается в Бобруйске. Работники МЧС обращают внимание на основные моменты, связанные с безопасными условиями проживания: отопительные элементы, состояние электроприборов, наличие и правильность установки АПИ, образ жизни.Учитывая начало отопительного сезона, основной акцент на печном отоплении. Гражданам напоминают, что печи нельзя перекаливать, эксплуатировать неисправные и с трещинами. Важно, чтобы был оштукатурен и побелен дымоход в области чердачного помещения, а также установлен предтопочный лист из негорючего материала.Спасатели подчеркивают о необходимости содержать жилище в надлежащем состоянии, напоминают про основную причину пожаров и гибели людей – неосторожность с огнем и при курении.

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