В Бобруйске продолжается профилактическая работа по недопущению пожаров в жилом фонде

Профилактическая работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается в Бобруйске. Работники МЧС обращают внимание на основные моменты, связанные с безопасными условиями проживания: отопительные элементы, состояние электроприборов, наличие и правильность установки АПИ, образ жизни. Учитывая начало отопительного сезона, основной акцент на печном отоплении. Гражданам напоминают, что печи нельзя перекаливать, эксплуатировать неисправные и с трещинами. Важно, чтобы был оштукатурен и побелен дымоход в области чердачного помещения, а также установлен предтопочный лист из негорючего материала. Спасатели подчеркивают о необходимости содержать жилище в надлежащем состоянии, напоминают про основную причину пожаров и гибели людей – неосторожность с огнем и при курении.