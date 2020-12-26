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Общество

В Бобруйске продолжается благотворительная акция «Елка желаний»

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В Бобруйске продолжается благотворительная акция «Елка желаний»

Ленинская и Первомайская районные организации Белорусского общества Красного Креста г. Бобруйска продолжают благотворительную кампанию «Елка желаний». Акция проходит  с  1 декабря 2020 года по 6 января 2021 года.

Не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких. Сотрудники и волонтеры Красного Креста призывают всех неравнодушных присоединиться к проводимой кампании «Елка желаний». Кампания проводится с целью оказания помощи семьям,  воспитывающим детей с инвалидностью,  малообеспеченным многодетным, неполным, приемным и опекунским семьям,  в виде новогодних подарков (сладостей, детских игрушек, теплых вещей, обуви, канцелярских и спортивных товаров, продуктовых наборов) по адресу: Ленинская и Первомайская районные организации  Белорусского Красного Креста г. Бобруйска по  ул. Социалистической, 76.  по предварительному согласованию по телефонам: 72-14-16, 70-97-15,  эл.почта : rkbobr@mail.ru

Искренне благодарим  партнеров СООО «ОазисГруп», частное торговое унитарное предприятие «ОгонёкЛюкс», а также жителей города за участие в нашей кампании – это неоценимый вклад в развитие благотворительности.

Ленинская и Первомайская районные организации Белорусского общества Красного Креста г. Бобруйска

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