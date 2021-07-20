В Бобруйске продолжается акция «Каникулы без дыма и огня».
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Работники Бобруйского ГРОЧС совместно с КУП «БобруйскКино» побывали в гостях в лагерях школ № 11, 29, 31, в детском саду №4. Там спасатели провели интересные занятия и беседы по пожарной безопасности с ребятами.
Работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям провели уроки безопасности в виде игры-ситуации, поиграли в познавательную викторину с ребятами, где изучили номера экстренных служб, пять шагов спасения, а также посмотрели аварийно-спасательную технику и экипировку спасателей.
После ребята посмотрели мультфильмы из серии «Волшебная книга» про безопасность на воде и в лесу. А в завершении встреч рассказали школьникам о мобильном приложении «Помощь рядом!», в котором можно найти ответы на тяжелые сложившиеся ситуации.
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