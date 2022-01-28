В Бобруйске продавались опасные для детей вафли

Вафли со вкусом карамели «Мулатка» производства российского ООО «Лосино-Петровская кондитерская фабрика» поставляла на территорию Беларуси бобруйская компания СООО «Регион-продукт».

Как пишет онлайн-ресурс «Опасная продукция», по результатам исследований оказалось, что при производстве сладостей использовались красители, негативно влияющие на активность и внимание детей.

Также в составе продукта оказались незаявленные изготовителем в маркировке синтетические красители Е 102 в количестве 61,5 мг/кг и Е 129 в количестве 3,9 мг/кг.

На этикетке отсутствовала предупреждающая надпись о том, что товар может быть вреден для детей.