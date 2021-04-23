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Общество

В Бобруйске продается ветхий дом без проведения аукциона

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В Бобруйске продается ветхий дом без проведения аукциона

Претендентом на покупку ветхого дома представляются лично либо через своего представителя в Бобруйский горисполком следующие документы:

заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу;

гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявки) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. Документы, составленные за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено законодательством.

             В случае поступления двух и более заявок от претендентов на покупку ветхого дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

             ПРИМЕЧАНИЕ: Заявки на покупку ветхого дома принимаются по адресу: г. Бобруйск, пл. Ленина,1, каб. 412, в рабочие дни с 08.00 до 17.00  . Последний день приема заявлений  21 мая 2021 г.  до 17.00. Информацию о ветхих домах можно получить по контактному телефону в г. Бобруйске 8 0225 68 00 57, 8 0225 68 00 56 (отдел землеустройства Бобруйского горисполкома).

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