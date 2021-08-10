В Бобруйске продается комплекс объектов недвижимости по улице Сикорского
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Предлагается для продажи комплекс объектов недвижимости по ул. Сикорского, 4 в городе Бобруйске.
Информация! Контактная информация по телефонам: 8(0222) 747750, 747003, 746702, 8(0225)767682, 680034, 680033
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