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В Бобруйске продается комплекс объектов недвижимости по улице Сикорского

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В Бобруйске продается комплекс объектов недвижимости по улице Сикорского

Предлагается для продажи комплекс объектов недвижимости по ул. Сикорского, 4 в городе Бобруйске.

Информация! Контактная информация по телефонам: 8(0222) 747750, 747003, 746702, 8(0225)767682, 680034, 680033
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