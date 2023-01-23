В Бобруйске презентуют иммерсивный шоу-мюзикл «Стриптиз души»

14 февраля в 18:00 состоятся ГАСТРОЛИ Молодежного театра эстрады — иммерсивный шоу-мюзикл «Стриптиз души» (В.Артюковская), сообщили в театре им. Дунина-Марцинкевича.

Действие разворачивается вокруг одной известной кинодивы Мэрилин Монро, которая на киносъёмках увлекается женатым мужчиной – известным французским шансонье Ивом Монтаном. Измены, интриги, вездесущие папарацци и даже настоящая стрельба из пистолета.

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