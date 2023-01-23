Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

АфишаКультура

В Бобруйске презентуют иммерсивный шоу-мюзикл «Стриптиз души»

28 0

В Бобруйске презентуют иммерсивный шоу-мюзикл «Стриптиз души»

14 февраля в 18:00 состоятся ГАСТРОЛИ Молодежного театра эстрады — иммерсивный шоу-мюзикл «Стриптиз души» (В.Артюковская), сообщили в театре им. Дунина-Марцинкевича.

Действие разворачивается вокруг одной известной кинодивы Мэрилин Монро, которая на киносъёмках увлекается женатым мужчиной – известным французским шансонье Ивом Монтаном. Измены, интриги, вездесущие папарацци и даже настоящая стрельба из пистолета.

Приобрести билет

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿