В Бобруйске презентовали пособие для родителей юных хоккеистов и провели семинар при поддержке ФХРБ и ЮНИСЕФ

«Мудрости» для родителей хоккеистов, рекомендации лучших психологов, семинары, развивающие игры для детей — все это в новом проекте минского «Динамо». Оно при поддержке ФХРБ и ЮНИСЕФ выпустило пособие для родителей юных хоккеистов и проводит семинары в каждой из 28 хоккейных школ Беларуси.

В субботу, 5 февраля, в спортивном комплексе «Бобруйск-Арена» состоялась презентация пособия «Что важно знать родителям юных хоккеистов? Рекомендации спортивного психолога».

– Сегодня мы подняли такую проблему как: родители – ресурс ребенка. То есть родители как его поддержка. Очень важно, чтобы вначале спортивного пути родители поддерживали своих маленьких детей, – подчеркнула спортивный детский психолог хоккейной школы «Динамо-Минск», соавтор пособия Мария Гутько. – Воспитание должно происходить правильно, грамотно и конструктивно. Тогда больше детей останется в спорте. Мы доносим до родителей, что их основная миссия как в обычной, так и спортивной жизни ребенка – это реальная поддержка. Они должны понимать психологию каждого возраста и учитывать все факторы, которые влияют на спортсменов.

Уникальность данной книги состоит в двух аспектах. Во-первых, написана и издана она была по инициативе хоккейного клуба «Динамо-Минск» и при поддержке ЮНИСЕФ. Тем самым пособие стало первым примером того, как не только в Беларуси, но и в КХЛ спортивный клуб не просто привлекает аудиторию на свои матчи, а еще и заботится о ее просвещении. А во-вторых, книга была написана практикующими психологами, работающими в сфере спорта, и хоккея, в частности, поэтому пособие собрало не гору теории — хотя и нужная теоретическая база там тоже имеется — а в большей части практические советы и рекомендации по оптимизации подготовки ребенка и взаимодействия с ним.

Уже давно тренеров, хоккейных функционеров и самих родителей беспокоит довольно распространенная ситуация, когда родители предъявляют завышенные требования к своим детям и, сами того не желая, оказывают большое давление на них. Об это говорит и один из авторов пособия Дарья Мельхер:

«В детско-юношеском хоккее родители играют большую роль, очень включены в процесс подготовки. Поэтому, с одной стороны, они хотят и готовы получать знания по психологии спорта, чтобы максимально помогать ребенку, а с другой, иногда используют достаточно жесткие формы общения, мотивирования своих детей. Особенно, когда их чада находятся в очень юном возрасте. Поэтому мы считаем, что необходимо разнообразить знания родителей в области психологии спорта и воспитания, рассказать о ключевых моментах, которые помогут быть поддерживающим родителем».

Написание пособия — процесс длинный и трудоемкий. От старта написания книги до ее публикации прошло практически полтора года. Ведь прежде всего необходимо было найти нужных авторов, а, как мы понимаем, для составления именно такого (практико-ориентированного) пособия подойдет не каждый психолог.

«Когда мы только начинали писать книгу, очень много консультировались с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, — отмечает специалист по маркетингу ХК «Динамо-Минск» Анастасия Небокаткина. — Выбор психолога, который мог бы написать пособие, был очень важным этапом всей работы. Было необходимо, чтобы специалист мог понять тебя, уяснить, что ты хочешь передать в будущем пособии, и реализовать техническое задание. В первую очередь мы без сомнений обратились к нашей детско-юношеской спортивной школе, ведь там работает замечательный психолог Мария Гутько. Мы предложили реализовать нашу задумку, но понимали, что нужен еще один взгляд с другой стороны. Поэтому нами было принято решение пригласить по рекомендации ЮНИСЕФ Дарью Мельхер из футбольного клуба «Шахтер».

Как отмечают и сами психологи, и сотрудники минского «Динамо», участвовавшие в написании пособия, целью его создания было научить родителей пользоваться опытом, приобретенным авторами книги — спортивными психологами, спортсменами и родителями спортсменов — сделать учебно-тренировочный процесс более гармоничным и эффективным для всех сторон.

Пособие поделено на три раздела. В первом авторы рассказывают о том, что важно знать родителю о развитии ребенка. В данной части пособия раскрываются физиологические особенности детей, законы гидратации, рекомендации по оптимизации рациона и режима питания. Также в первом разделе приводятся особенности детей разных возрастных групп и важнейшие закономерности между темпераментом ребенка и его поведением.

Вторая треть пособия посвящена рассказу о том, как родители влияют на формирование качеств личности и характера ребенка. Психологи дают понять, как формируется самооценка маленьких спортсменов (спортсменок), как можно мотивировать детей заниматься спортом и какие крайности в воспитании своего чада обычно допускают родители.

Заключительная часть книги полностью состоит из практических рекомендаций родителям для эффективной коммуникации с ребенком-спортсменом. В третьем разделе рассказывается, как можно помочь спортсмену (спортсменке) подготовиться к соревнованиям или справиться с поражением, как нужно правильно критиковать своего ребенка и многое другое, что станет невероятно полезным для родителей, которые только недавно вместе со своим ребенком познакомились с таким видом спорта, как хоккей.

При поддержке ХК «Динамо-Минск», Федерации хоккея Республики Беларусь и Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси на основе материалов данных пособий проводятся семинары в 28 детско-юношеских спортивных школах среди наборов детей 2013, 2014 и 2015 годов рождения. Программа разделена на два направления:

Работа с родителями.

За время семинара родители лучше узнают о том, какие есть особенности психофизического развития ребенка, каковы основы мотивации детей, как в ребенке воспитать гармоничную личность и профессионального спортсмена или спортсменку. Эти занятия проводят те самые психологи-практики, которые и писали книгу, — Дарья Гутько и Мария Мельхер. А каждый родитель, посетивший семинар, получает в подарок это самое пособие.

Работа с детьми

Параллельно с тем, как родители будут постигают глубины детской психики и особенности развития маленьких спортсменов, дети учувствуют в развлекательной программе от Зубрика и Динамомена. Главной целью этой программы становится формирование у детей понимания того, что значит играть в команде и действовать сообща. Ведь в хоккее важен командный успех, который является совокупность успехов каждого игрока. К тому же такие развлечения могут помочь ребятам, только собравшимся в одну команду, как следует сплотиться.

«Семинар прошел очень плодотворно, – отметил директор обособленного структурного подразделения детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» Павел Александрович. – Очень многое мы подчеркнули, что-то уже знали. Родители поднимали самые актуальные темы. Работа между тренером, ребенком и родителем очень важна. Потому что в разных семьях детей понимают по-разному. Но после таких семинаров, мне кажется, вопросов становится все меньше. Маленькие хоккеисты при участии родителей совместно с тренером достигают точек соприкосновения, в которых они уже находят решение этих проблем».

Подготовил Виктор ЧАБАН.