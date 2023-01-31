В Бобруйске представили нового первого заместителя председателя горисполкома

31 января председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель представил руководителям городских организаций Дмитрия Максименко, назначенного на должность первого заместителя председателя горисполкома.

Дмитрий Иванович родился в 1985 году в городе Наровле Гомельской области. В 2011-м окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию, в 2020-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Имеет значительный опыт руководящей работы в сферах жилищно-коммунального хозяйства и строительства. С 2015 года работал заместителем председателя Наровлянского райисполкома, затем на такой же должности в Борисовском райисполкоме.

Вручая Дмитрию Максименко служебное удостоверение и цветы, Игорь Кисель пожелал всех благ и успехов: «Работа будет напряженная, но у нас все получится! В добрый путь!»