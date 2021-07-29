в Бобруйске правоохранители проводят профилактическую работу с несовершеннолетними
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В рамках республиканской специальной программы «Забота» инспекторы ИДН отдела милиции Ленинского района посетили подростков, находящихся в военно-патриотическом лагере при воинской части 147 зенитно-ракетной бригады.
Сотрудники ОМОН показали ребятам приемы самообороны, дали возможность каждому из ребят примерить форму и подержать в руках милицейскую атрибутику. Понравилось детям и выступление кинолога со служебной собакой.
Участковый инспектор ИДН лейтенант милиции Инга Половцева провела с ребятами профилактическую беседу, еще раз напомнив о безопасности школьников на улице и дороге. Более подробно остановилась на правилах поведения на воде, и трагических примерах, в которых утонули дети.
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