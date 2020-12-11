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В Бобруйске правоохранители изъяли 900 пачек табака для кальяна

mogilev.mvd.gov.by 53 0

В Бобруйске правоохранители изъяли 900 пачек табака для кальяна

В Бобруйске правоохранители изъяли у жительницы Краснопольского района 900 пачек табака для кальяна.

"В Бобруйске возле АЗС оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с сотрудниками ИМНС по Бобруйску была задержана 25-летняя жительница Краснопольского района, - отметили в УВД. - В ее машине был обнаружен табак для кальяна без соответствующих документов на сумму более Br16 тыс.".

По факту незаконного перемещения и хранения табачных изделий составлен административный протокол. Правонарушительнице грозит штраф в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией табачных изделий.

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