В Бобруйске поздравили женщин, родивших детей в День матери

17 октября поздравить женщин, родивших малышей в Бобруйском родильном доме в День матери, пришли Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, и Ирина Русакович, председатель Ленинской районной организации города Бобруйска РОО «Белая Русь».

– День рождения, совпадающий с праздничной датой – это памятное событие и для детей, и для родителей. День матери как никакой другой день символичен для рождения ребенка, один из самых трогательных праздников. Каждый из нас на протяжении всей жизни несет в своем сердце единственный и неповторимый образ матери. Главная миссия женщины – подарить новую жизнь. Охрана материнства и детства, поддержка семей с детьми неизменно является приоритетом социальной политики нашей страны. Воспитывайте детей в радости и любви, пусть они будут здоровыми и счастливыми, – обратилась к мамам Ирина Рынейская.

В теплой атмосфере гости вручили мамам малышей наборы вещей для новорожденных.

Всего в День матери в Бобруйском роддоме появились на свет 4 ребенка:

– В День матери – 14 октября – в Бобруйском роддоме на свет появились четверо детей: три мальчика и девочка. Трое малышей – третьи в семье, один – второй. Замечательно, что в нашем городе, в нашей стране с каждым днем все больше и больше мам становятся многодетными, – рассказала Ирина Симоненко, главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом».

Виктор ЧАБАН, фото автора.