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Общество

В Бобруйске появился клуб общения “Счастье есть”

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В Бобруйске появился клуб общения “Счастье есть”

На базе Дворца искусств начал функционировать инклюзивный клуб общения «Счастье есть» под эгидой Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов». Его руководитель Татьяна Пукало говорит о том, что в современном обществе люди напрочь забыли о живом общении, уйдя с головой в интернет. И задача клуба – способствовать продуктивному взаимодействию бобруйчан в реальном мире.

– Людям с инвалидностью иногда тяжело найти себе пару, познакомиться с кем-нибудь в социуме. А здесь есть возможность заявить о себе, показать свои способности, таланты. Задумка такова, чтобы клуб посещали все желающие, а не только члены нашего общества. К нам могут приходить бобруйчане от 18 лет и старше, – рассказывает Татьяна Владимировна.

В рамках работы клуба планируется проведение развлекательных программ, вечеринок, мастер-классов. Женщин будут обучать как следить за собой, вкусно готовить, а мужчин – как ухаживать за дамами. В данный момент идет набор в группу. Занятия будут проводиться первый и четвертый четверг каждого месяца с 18.00 до 20.00. Записаться на собеседование можно по телефону: 8(029) 103-27-33.

 

 

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