В Бобруйске посетители и сотрудники ТЦ стали участниками учений МЧС

В Бобруйске посетители и сотрудники торгового центра стали участниками масштабных учений МЧС. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Местом практической отработки плана эвакуации стал один из торговых центров Бобруйска. Участниками тематических учений стали сотрудники и посетители торгового объекта.

В какой-то момент в помещениях центра зазвучала система оповещения о пожаре. Некоторые покупатели растерялись, но четкие и своевременные действия работников торгового объекта позволили провести быструю эвакуацию из опасной, по легенде, зоны. После этого спасатели выдвинулись к очагу возгорания, обнаружив при разведке человека в комнате персонала. Сотрудники МЧС обеспечили пострадавшего воздухом, надев на него специальную маску, и вынесли человека на свежий воздух.

"В это же время проводилось охлаждение кровли здания и тушение пожара внутри. Проводя дальнейшую разведку, работниками МЧС обнаружен еще один пострадавший, которого придавило конструкциями на складе. Используя специальный инструмент, спасатели деблокировали и эвакуировали пострадавшего", - рассказали подробности специалисты.

Поставленные задачи спасатели выполнили: условный пожар был ликвидирован, а люди - спасены.