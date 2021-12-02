В Бобруйске покажут фильм о святом Нектарии Эгинском – «Человек Божий»

В бобруйском кинотеатре «Мир», а также в видеозале администрации кинотеатров Бобруйска будет показана высокохудожественная кинолента, полностью основанная на житии уникального святого – нашего современника, святителя Нектария Эгинского. Человека со сложным, но удивительным духовным путём. Автора слов легендарного гимна Божией Матери «Агни Парфене».

Святой прожил полную испытаний, но и живого общения с Богом, жизнь длиной в 73 года. Отошёл к Богу в 1920 году в больнице Афин. Перед смертью святой епископ пробыл почти два месяца в общей палате с бедняками, так как у него не было денег для своей госпитализации.

Режиссёр фильма сербского происхождения Елена Попович, познакомившись с жизнеописанием святителя, переехала в Грецию. Её киноработа получила много положительных отзывов. В том числе, от духовенства и монашествующих, которые отметили абсолютное соответствие всего показанного в фильме жизни и духу святого Нектария.

Интересно, что первого исцелённого, соседа по палате святого Нектария, отчаявшегося работягу, сыграл голливудский актёр Микки Рурк, а верного помощника святителя, Костаса, – Александр Петров.

Все актёры в оригинале говорят на английском, а для постсоветских стран была сделана качественная озвучка.

«Человек Божий» – как раз для Рождественского поста. Для знакомства с этим святым, для того, чтобы освежить память о нём, а также для встряски своей духовной жизни, для напоминания о главном. Фильм способен доставить эстетическое удовольствие киноманам.

Важное примечание.

В кинотеатре «Мир» сеансы состоятся в 16:00 (со 2 по 29 декабря), а в видеозале администрации (расположенной возле швейного колледжа по ул. Интернациональная, д. 37а) показ фильма может состояться в любое удобное для зрителей время по предварительной договоренности по телефонам 70-61-13 или 8 (044) 735 73 44.

Цена билетов – 3 рубля.

bobreparhiya.by