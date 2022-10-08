В Бобруйске показали гастрольный спектакль Калужского театра юного зрителя «Иван Царевич и Серый волк»

Следующий гастрольный спектакль – драму «Пиковая дама» – покажут уже сегодня вечером в 18.00. В 12 часов дня 9 октября зрителям снова покажут сказку «Иван Царевич и Серый волк», а вечером того же дня военную драму «Весенний день 30 апреля».

Завершится гастрольный тур в Бобруйске в понедельник, 10 октября, повторным показом постановки «Весенний день 30 апреля».

Фото Виктора ЧАБАНА.