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В Бобруйске показали гастрольный спектакль Калужского театра юного зрителя «Иван Царевич и Серый волк»

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В Бобруйске показали гастрольный спектакль Калужского театра юного зрителя «Иван Царевич и Серый волк»

Утром 8 октября в Могилевском областном театре имени В.И. Дунина-Марцинкевича состоялось открытие гастролей Калужского областного театра юного зрителя народной сказкой «Иван Царевич и Серый волк».

Следующий гастрольный спектакль – драму «Пиковая дама» – покажут уже сегодня вечером в 18.00. В 12 часов дня 9 октября зрителям снова покажут сказку «Иван Царевич и Серый волк», а вечером того же дня военную драму «Весенний день 30 апреля».

Завершится гастрольный тур в Бобруйске в понедельник, 10 октября, повторным показом постановки «Весенний день 30 апреля».

Фото Виктора ЧАБАНА.

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