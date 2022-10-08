В Бобруйске показали гастрольный спектакль Калужского театра юного зрителя «Иван Царевич и Серый волк»
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Утром 8 октября в Могилевском областном театре имени В.И. Дунина-Марцинкевича состоялось открытие гастролей Калужского областного театра юного зрителя народной сказкой «Иван Царевич и Серый волк».
Следующий гастрольный спектакль – драму «Пиковая дама» – покажут уже сегодня вечером в 18.00. В 12 часов дня 9 октября зрителям снова покажут сказку «Иван Царевич и Серый волк», а вечером того же дня военную драму «Весенний день 30 апреля».
Завершится гастрольный тур в Бобруйске в понедельник, 10 октября, повторным показом постановки «Весенний день 30 апреля».
Фото Виктора ЧАБАНА.
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