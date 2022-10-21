В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев

Итоги социально-экономического развития Бобруйска за 9 месяцев года подвели 21 октября на заседании горисполкома с участием заместителя председателя Могилевского облисполкома Руслана Страхара и заместителя председателя концерна «Белгоспищепром» Александра Яковчица.

Заместитель председателя горисполкома Ольга Жук отметила положительную динамику по обеспечению субъектами хозяйствования приоритетных задач для экономики города и сообщила, что за январь-сентябрь выполнены 2 из 3 ключевых показателей – по уровню заработной платы и поступлению совокупных доходов в бюджет.

– Значительно выросли объемы производства, экспорт товаров, сальдо внешней торговли, выручка от реализации и рентабельность продаж, – акцентировала Ольга Николаевна. – В то же время не были реализованы в полном объеме мероприятия по выполнению заданий, установленных областным исполнительным комитетом.

Бобруйские предприятия формируют свыше 80 процентов выручки социально-экономического комплекса города. Объем промышленного производства за 9 месяцев года увеличился на 37 процентов. Наибольший вклад обеспечили «Белшина», Бобруйский завод ТДиА, «Бобруйскагромаш», Бобруйский завод растительных масел, «Славянка», «Красный пищевик» и другие предприятия. «Однако настораживает, что на протяжении третьего квартала наблюдается увеличение запасов готовой продукции на складах (101,9 процента). За последние три года это самый высокий уровень. Ситуацию нужно выправлять», – обратила внимание руководителей Ольга Жук.

Свыше 50 процентов выпускаемой в Бобруйске продукции отправляется на экспорт. Темп роста экспорта товаров в целом по городу за 8 месяцев 2022 года составил почти 116 процентов. Один из ключевых акцентов нынешнего года во внешнеторговом направлении – переориентация на другие рынки, развитие азиатского вектора. Бобруйск в этом году нарастил поставки в Азербайджан, Кыргызстан и другие регионы. Основной рынок экспортных поставок – по-прежнему Российская Федерация. Ольга Жук отметила, что в этом году значительно активизировалось сотрудничество с российскими регионами, которые проявляют высокую заинтересованность в бобруйских продукции и услугах.

Подробнее читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.