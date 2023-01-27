В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за 2022 год

В Бобруйске обеспечено поступательное развитие отраслей экономики, несмотря на то что прошлый год для города, как и для всей республики, был достаточно непростым. С таких слов начал заседание по подведению итогов социально-экономического развития Бобруйска за 2022 год председатель горисполкома Игорь Кисель. Городской глава отметил, что выполнены два из трех ключевых показателей, возросла заработная плата, почти на 15 процентов увеличены совокупные поступления доходов в бюджет, рост объемов производства составил более 30 процентов к уровню 2021 года. Наш регион является одним из значимых в Могилевской области: на долю бобруйских предприятий приходится свыше 24 процентов областного объема промышленного производства (в 2021-м был 21 процент). «Слаженная работа организаций и органов власти была нацелена на улучшение качества жизни бобруйчан и рост их благосостояния», – заметил Игорь Николаевич.

Подробнее о достижениях, цифрах и проблемных вопросах в социально-экономическом развитии Бобруйска рассказала заместитель председателя горисполкома Ольга Жук.

– В 2022 году экономика города развивалась на качественной и сбалансированной основе, – сообщила докладчик. – Достигнутые темпы роста в промышленности, стабилизация финансовых показателей в реальном секторе позволили обеспечить выполнение социальных обязательств, реализацию запланированных программ.

В Бобруйске выполнен прогноз по росту заработной платы, которая увеличилась на 14 процентов и составила 1283 рубля. Обеспечена положительная динамика во внешнеторговой и финансовой сферах, возросли прибыль от реализации продукции в 2,6 раза и рентабельность продаж с 4 до 8,3 процента, значительно сократилось количество убыточных предприятий (таких осталось всего 7). Город вышел на чистую прибыль в размере свыше 243 миллионов рублей за 11 месяцев.

Ольга Жук отметила, что 90 процентов организаций бобруйского промышленного комплекса увеличили объемы производства по всем основным видам товаров. Эффективно сработали и нарастили объемы производства «Белшина», «Беларусьрезинотехника», почти все предприятия машиностроительной отрасли, «Славянка», кожевенный комбинат, «Пинскдрев-Бобруйск», завод растительных масел, «Бровар», «Красный пищевик», комбинат хлебопродуктов и другие.

Удельный вес инновационной продукции за прошлый год достиг показателя 15,5 процента. Ольга Николаевна обратила внимание, что каждое третье предприятие Бобруйска выпускает инновационную продукцию. Актуальным был вопрос производства импортозамещающей продукции. К примеру, предприятия малого бизнеса освоили 26 товарных позиций. Свыше половины импортозамещающей продукции, произведенной в городе, было направлено на экспорт. Среди крупных предприятий ведущими в этом направлении стали «Белшина», «ТАиМ», «Универсал-Бобруйск».

Инвестиционная деятельность продолжает оставаться на особом контроле – показатели прошлого года ниже прогнозных. Поэтому руководителей нацелили максимально сосредоточиться на выполнении текущих задач по инвестициям в основной капитал. Одним из ключевых драйверов привлечения инвестиций Ольга Николаевна назвала строительство жилья (задание на 2023 год – 90 тысяч кв. м).

Экспорт товаров в прошлом году возрос почти на 14 процентов, экспорт услуг – на 5,9 процента. Бобруйск отправляет на экспорт более 50 процентов выпускаемой продукции. Основной внешнеторговый партнер – Российская Федерация (80 процентов поставок), значительные объемы поставляются также в Казахстан и Израиль.

Завершая доклад, Ольга Жук акцентировала внимание руководителей на выполнении ключевых ориентиров и заданий: «Наша общая цель – закрепить положительную динамику развития города и обеспечить решение задач по ускоренному развитию Бобруйска, поставленных Главой государства».

Об итогах исполнения бюджета в 2022 году на заседании рассказала начальник финансового управления горисполкома Галина Ярош.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.