В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие

Итоги социально-экономического развития Бобруйска за январь-июнь 2022 года подвели на заседании горисполкома 15 июля.

Заместитель председателя горисполкома Ольга Жук отметила в докладе, что по итогам полугодия из трех ключевых показателей обеспечено выполнение двух – по уровню заработной платы и поступлению совокупных доходов в бюджет. В промышленном комплексе продолжился рост объемов производства. Эффективно сработали и внесли значительный вклад в обеспечение положительной динамики «Белшина», «Бобруйскагромаш», «Красный пищевик», кожевенный комбинат, «Бобруйсксельмаш», завод растительных масел, типография им. Непогодина, «Универсал-Бобруйск», «Алмаз-Люкс».

– Продолжалась реализация мероприятий по импортозамещению, освоению новых видов продукции как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Примеры есть практически по всем нашим предприятиям: «Беларусьрезинотехника» осваивает производство накладок для подошв обуви, «ТАиМ» – производство шарниров, стабилизаторов и муфт. Возрос удельный вес инновационной продукции, – рассказала Ольга Жук.

Большинством крупных промышленных предприятий города обеспечен рост экспортных поставок. В сложившихся экономических условиях за 5 месяцев года были переориентированы экспортные поставки на сумму около 25 миллионов долларов. Нарастили поставки на российский рынок, в два раз увеличился экспорт в Китай. Традиционно пользуется спросом на внешних рынках продукция бобруйской пищевой промышленности. «Ежедневно мы продаем на экспорт продукты питания на сумму 60 тысяч долларов. География поставок – более 20 стран мира», – подчеркнула Ольга Николаевна.

В докладе заместитель председателя затронула многие вопросы, в том числе инвестиции в основной капитал, экспорт услуг, товарооборот, уровень заработной платы и другие показатели социально-экономического развития Бобруйска.

– Результаты каждого предприятия формируют итоги развития города в целом, – напомнила Ольга Жук. – Необходимо сосредоточиться на решении общих задач и обеспечить безусловное выполнение бизнес-планов и установленных показателей.

На заседании также подвели итоги исполнения бюджета города за первое полугодие и заслушали руководителей ряда бобруйских предприятий.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича