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В Бобруйске подвели итоги конкурса рисунков «Зима. Снег. Айкидо!»

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В Бобруйске подвели итоги конкурса рисунков «Зима. Снег. Айкидо!»

6 февраля на базе фитнес-клуба «Днепровец» были подведены итоги конкурса детского рисунка «Зима. Снег. Айкидо!», который проводился среди мальчиков и девочек, занимающихся в группе айкидо.

Перед жюри конкурса стояла нелёгкая задача. Все участники приложили немало сил и старания на пути к победе.

По итогам конкурса победителями стали:

1 место –  Ирина Кузьмина ,  12 лет,  7-й Кю.

2 место – Ангелина Клейнова , 11 лет, 10-й Кю.

3 место – Александр Сергеев, 7 лет, 10-й Кю.

Специальными дипломами награждены:

За оригинальную идею – Анастасия Полищук, 10 лет, 10-й Кю.

За идею лучшей тренировки –  Иван Селицкий, 8  лет, 10-й Кю.

За старание - Тимур Белявский  -7 лет 10 Кю,

За особое старание –  Максим Полищук, 7  лет, 10-й Кю.

Инструктор Павел Подзоров (3 Дан) с призерами конкурса

Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов в творчестве и постижении Айкидо!

 

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