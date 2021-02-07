В Бобруйске подвели итоги конкурса рисунков «Зима. Снег. Айкидо!»

6 февраля на базе фитнес-клуба «Днепровец» были подведены итоги конкурса детского рисунка «Зима. Снег. Айкидо!», который проводился среди мальчиков и девочек, занимающихся в группе айкидо.

Перед жюри конкурса стояла нелёгкая задача. Все участники приложили немало сил и старания на пути к победе.

По итогам конкурса победителями стали:

1 место – Ирина Кузьмина , 12 лет, 7-й Кю.

2 место – Ангелина Клейнова , 11 лет, 10-й Кю.

3 место – Александр Сергеев, 7 лет, 10-й Кю.

Специальными дипломами награждены:

За оригинальную идею – Анастасия Полищук, 10 лет, 10-й Кю.

За идею лучшей тренировки – Иван Селицкий, 8 лет, 10-й Кю.

За старание - Тимур Белявский -7 лет 10 Кю,

За особое старание – Максим Полищук, 7 лет, 10-й Кю.

Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов в творчестве и постижении Айкидо!