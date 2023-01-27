В Бобруйске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

Особую новогоднюю атмосферу в городе создавали нарядно украшенные елочки и праздничные композиции предприятий и организаций. В вечернее время зажигались разноцветные гирлянды и фонарики на фасадах зданий. Жители частного сектора тоже старались украсить дома с выдумкой и фантазией. Иллюминация превращала Бобруйск в сказку и радовала горожан. Традиционно проводился конкурс на лучшее новогоднее оформление. Жюри специальной комиссии тайным голосованием подвело итоги, а победителей наградили в торжественной обстановке. Дипломы и благодарности вручил председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель.

Среди промышленных предприятий и строительных организаций первое место у ОАО «ТАиМ», вторым стал «Бобруйскгромаш», «бронзу» взял «Красный пищевик». Среди предприятий торговли и общественного питания отметили кафе «История» (1-е место), кофейню «КофеВарка» и кафе «ТиКава». В группе предприятий транспорта, связи, энергетики и ЖКХ победителем признан филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», второе место у ЖРЭУ Ленинского района, третье – у Теплоэнергетики. Среди учреждений культуры, здравоохранения, образования лучшей стала гимназия №3, «серебро» у городской поликлиники №3, на третьем месте средняя школа №18.

За креативный подход и эстетичность новогоднего оформления выразили благодарность ОАО «ФанДОК», «Славянка», «Бобруйский завод КПД», укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина, Бобруйской центральной больнице, Центру досуга и творчества Бобруйска, Могилевскому областному театру драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

За креативный подход и эстетичность новогоднего оформления выразили благодарность: ПЖСК № 215 (бульварр Приберезинский, 53); товариществу собственников «Строителей 104» (пр-т Строителей, 104); товариществу собственников жилого дома № 197 на улице Социалистическая; товариществу собственников «Жилой комплекс «Восточный» (Социалистическая, 199); товариществу собственников «Советская 160»; товариществу собственников на Октябрьской 173-а; ПЖСК № 53 (ул. Октябрьская, 173); товариществу собственников (проспект Георгиевский 30); товариществу собственников «Георгиевский-32»; ПЖСК № 129 (пр-т Георгиевский, 34); ПЖСК № 131 (пр-т Георгиевский, 38).

Направили благодарственные письма за праздничное новогоднее оформление собственникам жилых домов: Октябрьская, 170; Гоголя, 193; Гоголя, 247; Механизаторов, 23; Механизаторов, 54; Механизаторов, 55; Крылова, 20; Седова, 85.

В номинации «Лучший корпоративный календарь» отметили коллектив ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Поздравляем победителей!

Маргарита Бушуева, Фото Александра Анташкевича