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Фоторепортажи

В Бобруйске подвели итоги городского и районного этапов конкурса «Спасатели глазами детей»

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В Бобруйске подвели итоги городского и районного этапов конкурса «Спасатели глазами детей»

/Будет обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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