В Бобруйске подвели итоги городского и районного этапов конкурса «Спасатели глазами детей»
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Фотографии: Виктор Чабан
/Будет обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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