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Общество

В Бобруйске подведены итоги: заместитель начальника УВД Могилевщины отметил лучших

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В Бобруйске подведены итоги: заместитель начальника УВД Могилевщины отметил лучших

В УВД Бобруйского горисполкома состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 2022 год.

В мероприятии приял участие заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома - начальник милиции общественной безопасности УВД полковник милиции Артур Шахлай.

Начальник УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Павел Змитер в своем выступлении отметил, что на обслуживаемой территории отмечается снижение общего числа преступности. Проводимые профилактические мероприятия благоприятно влияют на горожан».

В рамках подведения итогов лучшие сотрудники по итогам года награждены почетными Грамотами и Благодарностями УВД Могилевского облисполкома. Также одному из правоохранителей были вручены лейтенантские погоны, еще нескольких сотрудников поздравили с присвоением очередного специального звания «майор милиции» и «старший лейтенант милиции».

В завершение мероприятия Артур Владимирович пожелал всем достигать свих целей и двигаться только вперёд!

 

Александра Манько,

официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

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