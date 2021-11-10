В Бобруйске под колесами автомобиля оказались две женщины, момент ДТП попал на видео

10 ноября в 15.15 на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Ульяновской мужчина и две женщины 69-ти и 36-ти лет начали переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Поняв, что им горит красный, пешеходы попятились назад и попали под колеса автомобиля Saab 900. В результате ДТП женщины получили травмы, одна из них госпитализирована. О происшествии сообщает пресс-служба Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о внимательности на дороге. Помните, что пересекать проезжую часть дороги следует на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что это безопасно.