В Бобруйске под колеса автомобиля попал ребенок

29 декабря около 18:20 в Бобруйске на улице Минской под колеса автомобиля Форд Гэлакси под управлением местного жителя попал ребёнок-пешеход 2009 года рождения. По предварительной информации, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми он госпитализирован. На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, ГАИ, медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям контролировать детский досуг во время каникул. В свою очередь, водителям важно следить за дорожной обстановкой и воспринимать появление детей вблизи дороги, как сигнал повышенной опасности. Юные участники движения непредсказуемы в своих действиях.