В Бобруйске почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля отмечается 32-я годовщина вывода войск из Афганистана. По традиции возле памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, в котором приняли участие представители городской власти, общественности и военнослужащие.

Среди тех, кто живым щитом встал на пути международного терроризма, проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, были тысячи наших соотечественников.

– Ежегодно в этот день мы отдаем дань уважения и благодарности военнослужащим, выполнявшим воинский долг в горячих точках. Десять лет советские солдаты, среди которых было более 30 тысяч наших соотечественников, участвовали в боевых действиях. Вдали от Родины, рискуя жизнью, они выполняли служебный долг, защищали национальные интересы государства. В 1989 году война закончилась, но тревожное эхо прошлого и сегодня не затихает в наших сердцах. В списке погибших 23 жителя Бобруйска и Бобруйского района. Вечная память погибшим на чужой земле! Низкий поклон и глубокие соболезнования их семьям!

Дорогие бобруйчане, уважаемые воины-интернационалисты! Примите искреннюю признательность за вашу активную жизненную позицию по поддержанию мира и согласия в обществе, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Спустя десятилетия вы демонстрируете приверженность добру и справедливости, показываете пример взаимовыручки. Вы – надежная опора белорусской государственности, – отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.