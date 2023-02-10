В Бобруйске по инициативе ГАИ установлены сигнальные столбики

В целях повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив центральной проходной ОАО «БЗТДиА» по улице Бахарова, сотрудниками Госавтоинспекции совместно с работниками «СМЭП Могилёв» выполнены инженерные мероприятия по заужению проезжей части путем установки сигнальных столбиков.

Указанные мероприятия позволят исключить стоянку транспортных средств в районе нерегулируемого пешеходного перехода и обеспечат нормативную видимость.