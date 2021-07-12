В Бобруйске плановое отключение горячего водоснабжения

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и работ по ремонту теплотрасс и тепломагистралей в мае-августе 2021 года проводиться отключение горячего водоснабжения.

С графиком проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно ознакомиться здесь.