В Бобруйске плановое отключение горячего водоснабжения

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и работ по ремонту теплотрасс и тепломагистралей в мае-августе 2021 года проводиться отключение горячего водоснабжения.
С графиком проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно ознакомиться здесь.
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