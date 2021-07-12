В Бобруйске плановое отключение электричества!
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С 12 по 18 июля филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» проводит плановое отключение электроэнергии.
Ознакомиться с графиком можно здесь.
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