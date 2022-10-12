В Бобруйске планируют модернизировать городскую больницу СМП имени Морзона – министр здравоохранения

В Бобруйске планируют модернизировать городскую больницу СМП имени В.О.Морзона. Такое предложение поступило от министра здравоохранения Дмитрия Пиневича на оперативном выездном совещании во время посещения учреждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В перспективе - провести капитальный ремонт здания городской больницы, а также построить на территории учреждения здравоохранения новый корпус для приемного отделения и реанимации. По мнению министра, это станет хорошим вариантом для обновления лечебного учреждения в соответствии с современными требованиями. Так, в новом здании расположится большое приемное отделение с койко-местами, рассчитанными на пребывание пациента до суток, а также операционно-реанимационный блок.

По словам министра, строительство таких современных корпусов или так называемых быстровозводимых зданий из металлоконструкций - отличное решение для оперативного строительства больницы, госпиталя или поликлиники с небольшими денежными затратами и в любом климатическом регионе. "Здания из металлоконструкций выдерживают высокие нагрузки ветра и снега, возводиться при этом могут в любое время года", - уточнил он.

"Современные решения значительно уменьшают сроки пребывания пациентов в больницах, дают возможность медикам провести диагностику, обследование и выставление диагнозов пациентов в короткие сроки, - отметил Дмитрий Пиневич. - Бобруйску нужен такой центр, ведь город и район достаточно большие, и насчитывают более 300 тыс. населения". Минздрав полностью обеспечит данный корпус оборудованием в операционно-реанимационном блоке.

Сегодня же в Бобруйске состоялось совещание экспертов Бобруйской центральной больницы и городской больницы СМП по вопросам дальнейшего развития хирургического, травматологического и нейрохирургического направлений в этом регионе Могилевской области. Учитывая задачи совещания, министр посетил Бобруйскую центральную больницу, где обратил первоочередное внимание на приемное, хирургическое, рентгенологическое, нейрохирургическое, травматолого-ортопедическое отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации.