В Бобруйске пешеход попал под колеса легковушки и едва уберегся от наезда другого авто (видео)
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В Бобруйске пешеход оказался под колесами автомобиля. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Происшествие случилось 25 октября в 18.07. Управляя автомобилем Renault Logan, 23-летний местный житель двигался по ул.Гоголя. Вблизи дома №155 он совершил наезд на 54-летнего бобруйчанина, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
После аварии пешехода едва не переехал встречный автомобиль, однако водитель Renault успел предупредить об опасности звуковым сигналом.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован.
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