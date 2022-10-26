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Происшествия

В Бобруйске пешеход попал под колеса легковушки и едва уберегся от наезда другого авто (видео)

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В Бобруйске пешеход попал под колеса легковушки и едва уберегся от наезда другого авто (видео)

В Бобруйске пешеход оказался под колесами автомобиля. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Происшествие случилось 25 октября в 18.07. Управляя автомобилем Renault Logan, 23-летний местный житель двигался по ул.Гоголя. Вблизи дома №155 он совершил наезд на 54-летнего бобруйчанина, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

После аварии пешехода едва не переехал встречный автомобиль, однако водитель Renault успел предупредить об опасности звуковым сигналом.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован.

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