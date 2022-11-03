В Бобруйске пешеход оказался под колесами автомобиля. Ищут свидетелей ДТП

2 ноября в 18:05 24-летний местный житель, управляя автомобилем «AUDI 80», двигался по ул. Парковая, где вблизи дома 64 совершил наезд на пешехода (личность не установлена), переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: пешеход обязан убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги и в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом. Будьте внимательны и осторожны!

Устанавливается личность пешехода: на вид 45-55 лет, был одет в черную болоневую куртку с капюшоном, джинсы темно-синие с ремнем, голубую футболку.

Правоохранители обращаются к водителям, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах, в том числе записи с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 80225 - 590199 или 102.