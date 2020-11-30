В Бобруйске перевернулся автомобиль и чуть не сбил прохожего

Видеозаписи происшествия с камер наружного наблюдения появились в социальных сетях вечером 29 ноября. Водитель Kia Sorento двигался по улице Батова, в какой-то момент машину занесло. Автомобиль наехал на бордюр, подлетел и перевернулся. В это же время по тротуару бежал мужчина. Машина чудом его не зацепила. В самой иномарке также никто не пострадал.