В Бобруйске перевернулся автомобиль и чуть не сбил прохожего
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Видеозаписи происшествия с камер наружного наблюдения появились в социальных сетях вечером 29 ноября. Водитель Kia Sorento двигался по улице Батова, в какой-то момент машину занесло. Автомобиль наехал на бордюр, подлетел и перевернулся. В это же время по тротуару бежал мужчина. Машина чудом его не зацепила. В самой иномарке также никто не пострадал.
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