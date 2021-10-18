В Бобруйске отпраздновали 30-летие Георгиевского прихода

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим возглавил торжественную Божественную литургию в храме св. Георгия Победоносца в честь 30-летия начала здесь приходской жизни. Его Преосвященству сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский, настоятель Георгиевского храма и благочинный Бобруйско-Глусского округа протоиерей Геннадий Вейго, настоятели и клирики храмов Бобруйска, приглашенные гости в духовном сане. Диаконский чин возглавил диакон Кирилл Вейго. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

На богослужении присутствовали настоятельница монастыря святых Жён-Мироносиц игумения Параскева (Ельская) и члены попечительского совета епархии. Литургические песнопения исполнили два хора Георгиевского храма.

«30 лет – маленький отрезок в истории, но огромный – в жизни человека, — сказал епископ Серафим в своей проповеди к собравшимся. — В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто внёс свой вклад в существование этого храма: покойных священников, которые здесь служили, прихожан, которые здесь потрудились. Царствие Небесное всем им, а нам — доброго здоровья и дальнейшего участия в жизни этого прихода».

В связи с большим значением общинной жизни в Церкви епископ Серафим напомнил отрывок из Апостола, звучавший на Богослужении, в котором апостол Павел назвал всех христиан сынами и дочерьми Божиими. «Церковь — это не только «религиозная организация с юридическим лицом», но, прежде всего, Церковь – это семья, где есть Дом, Отец, и где мы все — братья и сёстры, сыны и дочери Бога», – подчеркнул Его Преосвященство, сердечно поздравив настоятеля и всех молящихся со значимой датой.

В честь торжества епископ Серафим вручил протоиерею Геннадию Вейго грамоту Патриаршего экзарха всея Беларуси, а духовенству и сотрудникам Георгиевского храма — архиерейские грамоты.

— Мы благодарим Бога, что Он судил нам жить и трудиться в это время в этом месте. Мы исполнены великой радости, что призваны послужить Господу здесь, и что в последние годы это происходит под Вашим руководством, – обратился протоиерей Геннадий Вейго к Его Преосвященству и поделился с присутствовавшими одним интересным фактом. 30 лет назад епископ Серафим, ещё будучи юношей, внёс свою лепту в открытие этого храма. Так, когда писалось прошение о регистрации общины и возвращении Церкви помещения для молитвы, подпись епископа Серафима была двадцатой, последней из необходимого количества.

История Георгиевской церкви сложная, как и вся история религиозной жизни г. Бобруйска, практически полностью нивелированной в советское время. Многие прихожане хорошо помнят тот период, когда они ходили в этот храм обедать в свой рабочий перерыв или как отмечали здесь свадьбы своих друзей. Теперь, глядя на благолепный, полностью отреставрированный, восстановленный до первозданного облика храм, сложно поверить в то, что когда-то здесь была авторемонтная мастерская, а после войны – столовая и библиотека. Тем не менее, радостно то, что здание уцелело. Несмотря на все исторические перипетии. Храм в честь святого Георгия – единственный в Бобруйске, сохранившийся с дореволюционных времён.