В Бобруйске отметят 10-летие движения анонимных алкоголиков

Дорогие друзья, сердечно приглашаем вас 13 ноября принять участие в большом открытом юбилейном собрании, посвящённому 10-летию образования движения анонимных алкоголиков в Бобруйске. На мероприятие приглашаются все заинтересованные лица. Вход свободный.

Регистрация - дело сугубо добровольное и не является обязательной для присутствия новичков или заинтересованных лиц на открытом собрании. Мероприятие могут посетить все сомневающиеся, стесняющиеся, неприглашённые и сочувствующие. Для присутствия в зале не требуется никаких признаний. По опыту прошлых лет, в зале присутствует свыше ста человек, не всегда знакомых друг с другом людей, потому анонимность гарантирована.

Если у Вас, либо ваших близких есть проблемы с алкоголем, просто приходите посмотреть и узнать что-то новое, познакомиться с людьми, которые справились с этой страшной болезнью.

Посетив мероприятие вы получите:

- новых друзей, ведущих полноценную жизнь без алкоголя;

- доброжелательное отношение лично к Вам, а не к социальным ролям и статусам, которые Вы занимаете в повседневной жизни;

- новые знания об алкогольной зависимости и способах с ней справиться;

- опыт людей, которые живут трезвой жизнью, будучи зависимыми от алкоголя (в прямом общении, а не через телевизор или умные книжки).

Помощь Анонимных Алкоголиков совершенно бесплатна, не требует вступлений, записывания, устных или письменных обещаний. Все что от Вас нужно - это желание изменить свою жизнь, личное присутствие и готовность слышать и получать наш опыт. Когда мы пили, мы платили деньгами, близкими людьми, друзьями, мечтами и собственным здоровьем. Теперь же мы победили алкоголь, помогая друг другу. Добро пожаловать на наше мероприятие. Начало в субботу 13 ноября с 11 часов, но можно подключиться и позже. Вход всегда для всех открыт. Приходите с родственниками и друзьями, приходите с вопросами и просто так.

И поймите, следующая такая возможность представится только через год. Потратить один день на трезвость или еще один год на пьянку - выбор только за Вами!

Мероприятие состоится в учреждение социальной защиты «ТЦСОНПервомайского района г. Бобруйска» Ул. 50 лет ВЛКСМ -19. Телефоны для справки: +375 29 567-89-79; +37544 581-69-06