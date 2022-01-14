В Бобруйске отметили 50-летие градообразующего предприятия

14 января только-только наступившего 2022-го в 15.00 актовый зал административно-инженерного корпуса ОАО «Белшина» принимал гостей. Самое крупное бобруйское производство отметило полувековой юбилей – именно столько лет назад выпустили первую белорусскую шину.

Конечно же, на такой большой для города праздник пришли и приехали почетные гости: Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»; Дмитрий Мудрогелов, председатель комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета; Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета; Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов; Виталий Власевич, глава администрации Первомайского района; Светлана Клочок, председатель Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности; Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Игорь Станкевич, председатель Могилевского областного совета Белхимпрофсоюза; Теймураз Бочоришвили, председатель Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Много добрых слов прозвучало в адрес предприятия и его главного капитала – людей, а настроение шинникам создавали музыкальные номера.

Подробности мероприятия читайте в ближайшем номере «БЖ».