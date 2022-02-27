В Бобруйске открыты участки для голосования
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Председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования №7 Ленинского района города Бобруйска Геннадий Черепко:
— Голосование проходит в штатном режиме. Комиссия у нас в полном составе, присутствуют наблюдатели, урны были опечатаны своевременно. Вся подготовительная работа для успешной организации была проведена накануне, потому мы полностью готовы принимать первых голосующих, кстати, они уже активно приходят.
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В Бобруйске открыты участки для голосования