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Референдум 2022

В Бобруйске открыты участки для голосования

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В Бобруйске открыты участки для голосования

Председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования №7 Ленинского района города Бобруйска Геннадий Черепко:

— Голосование проходит в штатном режиме. Комиссия у нас в полном составе, присутствуют наблюдатели, урны были опечатаны своевременно. Вся подготовительная работа для успешной организации была проведена накануне, потому мы полностью готовы принимать первых голосующих, кстати, они уже активно приходят.

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