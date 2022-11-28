В Бобруйске открыта фотоохота на снеговиков!

Зима еще только в самом начале, но уже радует пышным снегом. И вместе с ним, как грибы после дождя, в бобруйских двориках повырастали снеговики. Корреспондент "БЖ" прогулялся по городу, чтобы споймать в объектив своей фотокамеры снежных персонажей.

А тем временем, наша редакция объявляет конкурс на лучшего снеговика. Присылайте фото на электронный адрес нашей редакции: babruiskae@gmail.com и в социальные сети. Фото разместим на сайте, авторов лучших снеговичков - призы от "БЖ".

И, как говорится: зима без снеговика - снежинки на ветер.