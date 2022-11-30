В Бобруйске открыт набор в объединение по интересам «Робототехника»

Наука о роботах (робототехника) очень популярна сейчас в нашей жизни: специальные роботы исследуют космическое пространство, на предприятиях применяются руки-манипуляторы, современные «умные» роботы-хирурги делают операции, а роботы-пылесосы облегчают труд домохозяйкам.

В 21 веке возможность изучать и заниматься робототехникой появилась не только у научных сотрудников, но и у детей!

В государственном учреждении образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» открыт набор в объединение по интересам «Робототехника» для детей в возрасте 7-12 лет.

В программе обучения:

-Логика, алгоритмика;

-Программирование;

- Основы электроники;

- Информатика.

Приглашаются все желающие!

Адрес: ул. Социалистическая,90

к.т. 8(044)5759015, 8(0225)70-98-26