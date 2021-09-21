В Бобруйске открылся фирменный магазин «Беларускi сувенiр»

21 сентября в Бобруйске состоялось открытие фирменного магазина «Беларускi сувенiр», который располагается на улице Горького, 41. На торжественную церемонию были приглашены Валерий Иванов – Управляющий делами Президента Республики Беларусь, Александр Студнев – председатель Бобруйского горисполкома, Василий Деренчук – генеральный директор ГПТО «Белхудожпромыслы» и Андрей Дубинчик – директор БУПП «Фабрика художественных изделий».

Отметим, что это первый магазин, который официально открылся под эгидой Управления делами Президента Республики Беларусь, где широко представлены изделия народных художественных промыслов и сувенирной продукции, выпускаемых предприятиями, входящих в государственное производственно-торгового объединение «Белхудожпромыслы». Бобруйск для открытия торгового объекта выбран не случайно, ведь здесь расположена «Фабрика художественных изделий». Ее история ведет свое начало с 1937 года, когда на базе вышивального цеха артели «Швейпром» была организована артель «8 марта». В конце этого же года она вошла в состав «Белхудожпромсоюза». С 1993 года предприятие включено в состав Государственного концерна «Белхудожпромыслы», впоследствии получившем статус объединения. Фабрика производит кованые, текстильные изделия, сувенирную продукцию, символику, одежду из натуральных тканей. Основной задачей предприятия является возрождение, сохранение и дальнейшее развитие народных художественных промыслов как части национальной культуры.

В фирменном магазине потребитель найдет в ассортименте продукцию на любой вкус и кошелек — от изысканных образцов народного искусства до недорогих сувениров. В каждом из произведений, созданных художниками объединения, воплощены неповторимая красота и щедрость белорусской земли, ее многовековая история и бесценные традиции. Здесь представлена продукция, изготовленная мастерами из Бобруйска, Могилева, Хойников, Бреста, Жлобина, Полоцка. Барановичей. Это изделия из лозы, льна, дерева, соломки, керамики, тканые, швейные, кованые изделия, картины и панно, cлуцкие пояса, сувенирная продукция и т.д.

– Много туристов, гостей посещают Бобруйск – город с особым историческим колоритом. Всегда важно приобрести вещь на память, чтобы остались хорошие воспоминания о посещении этого прекрасного места. Пока что здесь представлен минимальный набор предлагаемых изделий. В течение 10 дней мы поставили задачу руководству города разнообразить и расширить ассортимент продукции, чтобы привлечь покупателей. Я думаю, что это будет очень востребованная торговая точка. Мы планируем развиваться, и возможно появятся еще подобные магазины, ведь у нас в Беларуси есть несколько заводов, которые выпускают товары, связанные с историей нашей страны, ее традициями. И радует, что эти традиции живут и развиваются, – отметил Валерий Иванов – Управляющий делами Президента Республики Беларусь.

Время работы магазина «Беларускi сувенiр»: с 10.00 до 18.00 – вторник-воскресенье. Выходной: понедельник.