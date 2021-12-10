В Бобруйске открылся филиал БНТУ – межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки

1 июля 2021 года в Бобруйске открылся филиал Белорусского национально-технического университета «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ», расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 167. Мы пообщались с заведующим отделением Юрием Юнусовым.

«Мы предлагаем качественное образование»

– Наш университет – ведущий белорусский вуз инженерно-технологического профиля со столетней историей. Мы готовим инженерные кадры для народнохозяйственного комплекса страны. Наше руководство приняло решение открыть филиал в городе на Березине. Бобруйск – один из крупных промышленных центров Беларуси. Это город, в котором есть средние и крупные предприятия и организации различных отраслей, требующие обучения кадров и повышения квалификации, получения высшего образования. Поэтому мы открылись здесь, – рассказал Юрий Шарифович. – Мы предлагаем качество образования, которое основано на большом потенциале профессорско-преподавательского состава Белорусского национального технического университета. Наша работа построена так, что даже в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации мы способны давать знания путем обучения в режиме онлайн. То есть преподаватель из Минска работает с аудиторией, которая находится в Бобруйске. В последнее время мы создаем группы, где слушатели находятся в разных городах Республики Беларусь и посредством Интернета могут общаться и работать в режиме онлайн. Получается реальный диалог между слушателем и преподавателем, которые находятся в совершенно разных городах. За счет этого потенциала мы предлагаем высокое качество образования и очень большой спектр образовательных услуг.

Здесь обучают множеству специальностей. Исходя из потребностей заказчиков сформирована «база знаний».

– Что касается повышения квалификации, мы работаем по вопросам, связанным с охраной труда, промышленной безопасностью, эксплуатацией грузоподъемных средств и сосудов, работающих под давлением... По поводу обучения рабочих могу сказать, что сегодня благополучие человека зависит от социальной ниши, которую он занимает. Человек, который имеет образование, престижную специальность или профессию, способен занять более высокую ступеньку социальной иерархии и получать больше материальных благ, соответственно, обеспечивать семью, иметь высокий социальный статус. Поэтому сегодня мы уделяем большое внимание обучению рабочих. Причем это обучение различным специальностям. Сейчас в Бобруйске востребованы специальности и сварщика, и слесаря, и электромонтера. Продолжать можно долго. Университет и институт предлагают обучение по тысяче различных специальностей.

Порядок работы

– Он различный. Если мы рассматриваем сотрудничество с организациями, то есть лица, уполномоченные для этих целей. Как правило, это люди, занимающиеся кадровой работой, работой, связанной с повышением квалификации персонала. Они подают заявку о том, что хотят обучить такого-то специалиста по такой-то программе. Иногда люди приходят и говорят: «Хочу получить более престижную специальность» или, например, «Сын пришел из армии и хочет обучиться на электрогазосварщика, чтобы найти престижную работу». Тогда он как физлицо пишет заявление установленного образца. После этого мы подыскиваем ему предприятие или организацию, где он сможет пройти практический этап обучения, даем теоретические знания и в итоге получаем специалиста. Я считаю, что организациям, предприятиям Бобруйска выгодно, если мы будем обучать специалистов. Мы целенаправленно работаем на открытые вакансии, которые имеются у нас на предприятиях. Любое предприятие испытывает какой-то кадровый голод, особенно связанный с рабочими специальностями. Наше отделение готово целенаправленно подбирать и обучать специалистов для любой организации, которая готова их трудоустроить.

Оплата образования

– Дирекция нашего института, работая в Бобруйске, принимает все меры для того, чтобы мы могли сделать гибкую систему оплаты для предприятий и организаций. То есть работать от заказчика. Сделать так, чтобы любой организации было с нами не только интересно и продуктивно работать, но и выгодно. Наша гибкая система цен позволяет приложить мизерные затраты для подготовки специалиста.

Физические лица, обращаясь к нам, сами оплачивают обучение. Но может быть рассмотрен следующий вариант: мы предложим организации оплатить обучение человека с последующим его трудоустройством в этой организации. Когда к нам приходит гражданин и говорит, что хочет обучиться на такую-то рабочую специальность, мы ищем предприятие, на котором он может быть принят на работу учеником с последующей работой по договору или контракту. Но это с учетом, что он должен будет отработать затраты, которое понесет предприятие. Мы работаем для людей, поэтому не только обучаем, но и стараемся трудоустроить.

Побывав на одном из занятий, корреспондент «БЖ» пообщался со слушателем, который обучается на электромонтера пожарно-охранной сигнализации от предприятия ОАО «ФанДОК».

– В данный момент я работаю электромонтером на «ФанДОКе». Так как предприятию требуются такого рода специалисты, мне предложили обучение этой специальности, я, конечно, согласился, – поделился Александр Горячий.

Документы государственного образца

После обучения специалист получает документы государственного образца: свидетельство о повышении квалификации, свидетельство о повышении разряда, справку об обучении, удостоверение об охране труда – рассказала методист Татьяна Стражнюк.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

Информация! Филиал БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ" расположен по адресу: ул. Комсомольская, 167. Телефон: +375 225 73-87-17.