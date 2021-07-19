В Бобруйске открыли новое поле для мини-футбола

В Бобруйске на территории ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" в рамках проекта "Спорт для всех" 17 июля открыли современное поле для мини-футбола, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Открытие поля для мини-футбола состоялось во время республиканского культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу". В Президентском спортивном клубе уверены, что появление новой футбольной площадки даст ребятам возможность совершенствовать навыки и наслаждаться игрой в прекрасных условиях.

"Спорт для всех" - республиканский социальный проект Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни.-0-