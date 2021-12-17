В Бобруйске открыли мемориальную доску в честь известного руководителя и Почетного гражданина города
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Фотографии: Виктор Чабан
В четверг, 16 декабря, в Бобруйске на унитарном предприятии «Универсал Бобруйск» открыли мемориальная доска в честь бывшего руководителя Владимира Авчинника.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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