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Фотофакт

В Бобруйске открылась выставка новогодних ретро-игрушек

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В Бобруйске открылась выставка новогодних ретро-игрушек

Всех любителей ретро с 14 декабря по 29 января в Бобруйском художественном музее ждет выставка раритетных новогодних игрушек. Экспозиция таких диковинок будет полезна, ведь по ним можно вспомнить историю, а многие хранят елочные игрушки из детства как семейную реликвию. Но мало кто знает, что некоторые экземпляры ретроукрашений очень ценят коллекционеры и готовы отдать за них большие суммы. Эта выставка как раз из частной коллекции.

К слову, в России украшения из стекла стали производить только в XIX веке, и они были атрибутами богатых домов. В 1925-1935 годах Новый год в стране не отмечали. Когда вернули праздник, большинство игрушек производили с идеологической тематикой. На ветвях праздничного дерева появились красноармейцы и пионеры, а на верхушку традиционно вешали красную звезду. Во время Великой Отечественной войны производство елочных украшений не останавливали, в качестве сырья использовали кусочки и стружку металла, вату и проволоку. Тематика – пистолеты, танки, солдаты, собаки пограничников и врачи. В то время даже на новогодних открытках Дед Мороз боролся с фашистами. В 1950-1960 годы, во время возрождения страны, много внимания уделялось сельскому хозяйству. Наверняка и в вашей коробочке сохранились стеклянные или ватные кукуруза, стручок гороха…

Фото Анастасии Кастрицы

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