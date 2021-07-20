В Бобруйске открылась выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы»

По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима, под эгидой БГО ОО «Белорусский союз женщин» традиционно 17 - 18 июля в рамках престольного праздника состоялась выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы».

Организаторами выставки-конкурса - УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», Духовно-просветительский центр прихода храма святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и отдел религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви.

Чтобы работы достойно выставить, над перевоплощением трапезной в выставочный зал потрудились работники УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» и сестричество храма святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.

Было представлено более 50 работ как индивидуальных, так и коллективных. Стоит отметить, что первыми доставили очень красивую и солидную в объемах работу - сотрудники поликлиники №3, как всегда удивляя новыми подходами и радуя красотой. Наибольшую активность проявили сестричество Храма святой Елисаветы, которые в эти праздничные дни отметили свое 5-летие, Храм в честь святителя Николая Чудотворца, д. Свислочь, сотрудники и воспитанники: УК «Центр досуга и творчества», ООО «Алмаз-Люкс», ГУО «ЦДОДиМ «Росквит», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска», первичные организации БГО ОО «БСЖ»: ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», семья Редько и многие другие.

Видно, как история жизни Святой Елисаветы вдохновила участников выставки-конкурса. С каждым годом конкурс становится все глубже, и каждый человек более осознанно подходит к созданию композиций. Прежде, чем начинать творить, все обратились к истории жизни Святой, то чем увлекалась, что любила, и это находило отражение в работах.

Жюри, под председательством Нины Федоровны Костян, проделало большую работу, на протяжении двух дней выслушивая посетителей и оценивая каждого участника и каждую работу исходя из критериев оценки. В этом конкурсе, который проходит в 4-ый раз, не бывает проигравших. Стоит напомнить, что начиналось все с выставки детских рисунков 5 лет назад, по инициативе Наумчик Л.Т. еще при отце Александре, а в 2018 году по предложению нашего директора Роскач И.А. и председателя городской организации ОО «БСЖ» Костян Н.Ф. родился новый проект.

Награждение победителей и участников пройдет 25 июля.