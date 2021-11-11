В Бобруйске открылась выставка «Ленточная рапсодия» Татьяны Филоновой
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/Будет дополнено/.
Маргарита БУШУЕВА. Фото Виктора ЧАБАНА.
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