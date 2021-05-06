В Бобруйске открылась выставка “Альбом из 45-го”

Зональный государственный архив г.Бобруйска и Бобруйский художественный музей представляют совместный выставочный проект «Альбом из 45-го». Зрители увидят уникальный артефакт – альбом рисунков и фотографий, рассказывающий о боевом пути 54 авиационного бомбардировочного полка в годы Великой Отечественной войны. Альбом создан военнослужащими полка, обслуживавшими боевые самолёты, а в свободные часы на страницах альбома иллюстрировавших ратный путь своей части от первых дней войны до Победы в мае 45-го. В 1944 году 54 полк участвовал в Бобруйской операции, наносил бомбовые удары по скоплениям вражеской живой силы и техники.

Уникальный альбом сохранил один из его авторов, бобруйчанин Сергей Ефимович Рябков. В качестве техника-лейтенанта Рябков был призван в авиацию в 1937 г., а все годы войны служил техником в 54-ом Климском Краснознаменном ордена Кутузова 3-й степени бомбардировочном авиационном полку, обслужил 105 боевых вылетов, за что награждён орденами и медалями, в том числе Орденом Красного Знамени. Победу Рябков встретил в Берлине. Иллюстрации альбома сохранили имена ещё трёх художников-летописцев – это Ф. Нечипоренко, Г. Захаренко и авиамеханик С. Бабошин.

Война стала нежданным и беспримерным испытанием для всего народа и разделила жизнь на до и после. В архиве хранятся воспоминания Рябкова о первом дне войны, бесценное живое свидетельство участника событий: «Я попал в полк в сентябре 1939 г. после окончания 1-го Ленинградского авиационно-технического училища и служил в нем до мая 1942 г., когда он был разделен на два полка. Служил в качестве авиатехника самолета СБ № 7 (скоростной бомбардировщик) в 3-й эскадрилье 35 СБАП (скоростной бомбардировочный авиаполк)…

Война ворвалась в мою жизнь 22.06.1941 на рассвете в г.Тарту, Эстония… Была объявлена боевая тревога и аэродром г.Тарту опустел. Всего 30-35 минут потребовалось полку, чтобы перелететь на запасные аэродромы. Причину объявления тревоги мы не знали. И только в 11 часов услышали по самолетной радиостанции выступление Молотова о нападении Германии и начале войны. Вскоре после этого была дана команда о вылете на боевое задание на Кенигсберг. Возвращаясь с налета, полк получил команду совершить посадку на аэродроме Митава близ Риги, где по рассказам собрали 150-200 самолетов. Аэродром истребителями не прикрывался. Поступила команда на вылет, весь аэродром оказался заполненным медленно рулящими самолетами… Поступила новая команда «отставить вылет». Экипажи оставались в самолетах тепло надетыми в условиях сильной жары. Когда ждать стало невыносимо, экипажи вылезали из кабин, раздевались.

Как вдруг из-за леса на бреющем выскочила большая группа немецких самолетов и стала бомбить аэродром, сплошь уставленный нашими самолетами. Было много попаданий, некоторые загорелись, а в каждом из них было не менее 800 кг. бомб и много патронов. Чтобы спастись от взрывов и бомбежки экипажи, кто в чем был, стали взлетать с разных, часто встречных направлений. Каким-то чудом не произошло столкновений при взлете, но у многих самолетов оказались погнутыми концы винтов… Под вечер на аэродром Тарту на малой высоте с разных направлений стали прилетать наши самолеты. Самолеты имели много пробоин от осколков бомб, некоторые были закопчены от огня, у некоторых были погнуты винты. Технический состав всю ночь работал, чтобы ввести в строй поврежденные машины. Всего прилетело где-то около 30 самолетов. Большинство из них к утру были в строю».

На альбомных листах рассказывается о больших и малых фронтовых операциях, в которых участвовал полк, приведены цифры нанесённого врагу урона.

Боевой путь 54-го бомбардировочного авиационного полка отражает обширную географию войны. Её начало полк встретил у западной границы, участвовал в битве за Москву. Сражение за столицу было чрезвычайно кровопролитным, потери значительными. Полк даже пришлось отправить в глубокий тыл, в Казань на доукомплектацию лётным составом и техникой. Затем был Брянский фронт и участие в трагической Севской операции в феврале-марте 1943 года, а затем и в битве на Курской дуге.

54-ый полк активно участвовал в освобождении Беларуси. Бомбардировщики наносили удары по врагу в Мозырь-Клинковичской операции зимой 1944 года и в летней операции при освобождении Бобруйска. Значимыми вехами боевого пути полка стали участие в Варшавской операции в начале 1945 года и в битве за Берлин.

На войне был важен всякий труд, каждый солдат вносил свою лепту, посильно приближая победу. Ещё одно свидетельство оставил один из составителей альбома Г. Зудилов, служивший в полку стрелком-радистом. Он рассказал о работе авиационных механиков: «Механики на фронте – удивительный народ: спят по три-четыре часа в сутки, все остальное время живут у самолета. Они отвечают за машину, да и за жизнь летного состава, они верные их помощники и соучастники побед…

Самолет СБ-2 был хороший самолет, но как всякая новая техника требовал доводки. В условиях суровой зимы, когда морозы достигали -40 градусов, недостатки вылазили наружу. Сутками, без сна и отдыха, проявляя находчивость и взаимопомощь, трудились «технари», так любовно звали летчики этих фронтовых тружеников-друзей. Чтобы не обмораживались в полете летчики и стрелки-радисты, прямо в полевых условиях меняли кабину на сферическую…

Самолет прилетал с боевого задания. Надо было раскапотить моторы, промыть, проверить крепление всех узлов, заправить горючим, маслом, подвесить бомбы, прочистить пулеметы и зарядить их. Многие из перечисленных операций можно было выполнить лишь голыми руками, которые примерзали к металлу… Типичным для механиков был случай замены подбитого мотора в самолете, ночь напролет могли трудиться 5 человек и к утру самолет был готов к бою».

Выставка «Альбом из 45-го» и другие архивные материалы – уникальный отголосок войны, рассказ о каждодневных трудах и воинском подвиге, о боях и погибших товарищах, о долгом и кровопролитном пути к Победе. Экспозиция будет работать до 23 мая.

Материал подготовили: директор Зонального государственного архива г.Бобруйска Оксана Канойко и старший научный сотрудник Бобруйского художественного музея Геннадий Благутин.