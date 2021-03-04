В Бобруйске открылась уникальная выставка платков «Цветочная симфония» (обновлено)

Весну Центр досуга и творчества нашего города решил встретить необычной экспозицией – 3 марта здесь открылась выставка платков «Цветочная симфония».

Ее инициатором стала директор учреждения Ирина Роскач. Она рассказала, как возникла идея:

– Я перебирала дома вещи и нашла четыре больших платка, которые носили мои мама и бабушка. Я вспомнила их прекрасные истории и захотела поделиться с коллегами. Эти воспоминания вдохновили, и я подумала, что найдутся люди с такими же интересными и важными историями. Мы решили «открыть» этой выставкой весну и сказать всем: «Добро пожаловать!»

Платок – это не только произведение искусства, женский головной убор, деталь образа, но и память о наших бабушках и матерях, хранящая их тепло.

По словам Ирины Александровны, выставка смогла состояться только потому, что идея шла от чистого сердца. На приглашение откликнулись 20 горожанок (старейшим участницам за 80). В экспозиции 45 платков, которые для каждой женщины дорогая память и бесценное воспоминание.

На открытии гости могли воспользоваться фотозоной, где были представлены косынки и шарфы из 12 стран. А мастер-класс по завязыванию платков помог каждой красавице представить себя в любом образе.

В завершение мероприятия участникам и гостям подарили праздничный концерт вокальная группа «Любава» и солисты Центра Тамара Киргизова, Андрей Батюня и Анастасия Старикова.

У бобруйчан будет возможность увидеть экспозицию в течение двух недель.

Фото Виктора ЧАБАНА.

Текст Карины ГУРЕВИЧ.