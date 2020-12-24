В Бобруйске открылась первая в городе имиджевая комната МЧС

Чтобы знать правила безопасности – необходимо их изучать. А как известно, то, чему мы научились в детстве, остается с нами на всю жизнь. Поэтому и изучать правила безопасности необходимо с детства.

7-й микрорайон Бобруйска новый, густонаселенный, преображается на глазах, соответственно в нем много молодых семей с детьми. Поэтому в 7-м микрорайоне используется множество инструментов для формирования культуры безопасности с самых юных лет. При поддержке органов власти и всех заинтересованных появились и появляются яркие и полезные объекты. Например, на фасаде многоквартирного дома имеется граффити в стиле МЧС. На близлежащих детских площадках также размещены простые правила.

Сегодня в Бобруйске в 7-м микрорайоне в торжественной обстановке открыли новый детский сад, особенностью которого стало то, что в нем появилась первая в городе имиджевая комната МЧС.

Обучение уже начинается в коридоре, причем обучать могут не только воспитатели, но и родители. На стене размещено одно из основополагающих правил – «5 шагов спасения» и герои мультсериала МЧС «Волшебная книга».

Как известно, основным видом деятельности дошкольника является игра. Что делает её одним из самых эффективных средств обучения детей. Сами малыши с большим удовольствием погружаются в мир игры, тем самым получая знания по ОБЖ в интересной и доступной форме. В имиджевой комнате МЧС есть всё для этого необходимое.

Вход представляет из себя пожарную часть, здесь и спецтехника, и вертолет МЧС с названием журнала «Юный спасатель», форма МЧС причем детских размеров, домик с автономным пожарным извещателем, стенд с ситуационными играми, и многое-многое другое. Все это позволяет разыгрывать различные сценарии. Ведь театрализованные постановки тоже имеют большое воспитательное и образовательное значение, в т.ч. через театрализованные игры у ребенка развивается интерес и к правилам безопасного поведения.

Даже стеллаж для методических пособий выполнен в виде телефона службы спасения «112». Все что здесь находится (раскраски, книги, брашюры, пазлы и т.п.) разработано и выпущено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

На стенах и жалюзи неспроста изображены герои мультсериала МЧС «Волшебная книга». Мультфильм полезен как детям, так и взрослым, в нем простым доступным языком рассказаны основные правила безопасности на различные темы. Познакомившись с героями, ребята обязательно посмотрят мультфильм уже вместе с родителями дома. Таким образом, проведут время с пользой, и отдыхая вместе – вся семья получит новые знания!